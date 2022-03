Wiets Jan Dijkstra vindt in Warkumerwaard eerste Friese kievitsei

Volgens traditie krijgt de vinder uit handen van commissaris van de Koning Arno Brok de Sulveren Ljip. De aanbieding daarvan vindt plaats om 16.00 uur op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Later dan afgelopen jaren

Vorig jaar werd het eerste kievitsei van Fryslân op 6 maart gevonden bij het buurtschap Spriens, onder Raard. De 39-jarige Simon Spriensma uit Dokkum was de vinder van dat ei. In 2019 werd het eerste kievitsei wel heel vroeg gevonden: op 28 februari al. Eduard van der Hoek trof het eerste ei toen aan in Vegelinsoord: nooit eerder werd een kievitsei zo vroeg in het jaar gevonden.

Eerste landelijke ei al eerder gevonden

Het eerste kievitsei van Nederland is dit jaar op 9 maart al gevonden door de 81-jarige Tonny Rupert in Hengevelde (Overijssel). Het eerste ei van Nederland is in de afgelopen tien jaar maar twee keer in Fryslân gevonden: in 2012 in Oudehaske en in 2019 in Vegelinsoord.