Weer 12 maanden cel geëist tegen Anjumer die agent met bierflesje verwondde

De man uit Anjum bleef zeggen dat er geen sprake van opzet was: hij verklaarde bier over de agenten te willen sprenkelen en niet met het flesje te willen gooien. Het flesje zou hem per ongeluk uit z'n handen zijn geschoten.

Ongeregeldheden

Het gebeurde in de nacht van 30 op 31 december, toen er in het dorp veel ongeregeldheden waren. Het begon met een vuur aan de Mûnebuorren, maar uiteindelijk moest de ME er aan te pas komen om en grote groep van zo'n 150 jongeren uit elkaar te drijven, zodat de politie en brandweer erbij konden. De burgemeester stelde zelfs een noodverordening in.

Bevel genegeerd

De toen 27-jarige Anjumer stond met een paar anderen in de tuin. Er werd opgeroepen om naar binnen te gaan en toen men dat niet deed, werd een wapenstok gebruikt. De verdachte kreeg ook twee tikken, waarna hij met het bierflesje gooide, zo verklaarde de agent.

De politieagent kreeg glas in het gezicht. De agent moest naar het ziekenhuis en had diverse botbreuken rond de oogkas en neus. De politie kan nog steeds niet werken en heeft veel last van het incident.

De verdachte kwam aanvankelijk via het snelrecht voor, maar ging in hoger beroep. Er is nu dus opnieuw acht maanden cel en vier maanden voorwaardelijk geëist.