Verkiezingsborden D66 in Drachten vernield, partij doet aangifte

En Postma doet dus aangifte, omdat hij vindt dat hij op deze manier niet goed campagne kan voeren. "Het moet gaan om de inwoners van Smallingerland, niet om complottheorieën van een klein groepje. Op straat merken we een goede sfeer, ook tussen de partijen. De stille meerderheid heeft niets te maken met zulke acties."

De partij hoopt de schade zoveel mogelijk te herstellen en in gesprek te gaan met de daders.

Niet het eerste incident

Het is niet het eerste incident in deze verkiezingscampagne. Verkiezingsborden van D66 in Weststellingwerf waren ook al vernield en in Súdwest-Fryslân zijn honderden posters gestolen en vernield. Er zijn ook kandidaat-raadsleden die melding doen van bedreigingen, zoals ELP en PvdA in Smallingerland en BVNL in Noardeast-Fryslân.