Witmarsum verwacht niet veel vroegstemmers: "Maar wel royaal ingeslagen"

"Ik verwacht niet dat er maandag al veel komen, als ik terugdenk aan de vorige verkiezingen", zegt Kevin van der Wal. Hij is voorzitter van het stembureau op camping Mounewetter in Witmarsum.

Van der Wal is nog maar 29 jaar en toch is hij al jaren bij de verkiezingen betrokken. "Je kunt wat voor de gemeenschap betekenen en ik vind het wel gezellig met al die mensen die langs komen. De politiek is sowieso wel belangrijk. Ik heb vanuit Wymbritseradiel ooit in de jongerenadviesraad gezeten. Zodoende ben ik hier terechtgekomen."

Vroeg stemmen vanwege corona

Dat er op maandag en dinsdag mag worden gestemd, heeft nog met de coronacrisis te maken. "De verkiezingen vallen nog steeds onder de 'Tijdelijke wet verkiezingen covid-19'", legt beleidsmedewerker burgerzaken Wim Hoekema van de gemeente Súdwest-Fryslân uit.

"Dat houdt in dat het Rijk besloten heeft om nog steeds drie dagen stemmen mogelijk te maken", zegt Hoekema. Op die manier kunnen de kiesgerechtigden zich verspreiden en is er ruimte voor kwetsbare mensen om een rustig stemmoment te kiezen.