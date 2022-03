Volg de verkiezingen bij Omrop Fryslân: zo blijf je op de hoogte

Zo spreken we onder meer met Onno Falkena in Smallingerland, met Ilona de Vries van LEO Middelsé in Leeuwarden en Gjaldau Sijtsma van RTV NOF in Dantumadeel.

Gasten aan tafel

Gasten zijn onder andere raadsleden Retze van der Honing van GroenLinks in Heerenveen en Karin van der Velde van het CDA in Smallingerland. Zij hebben beide besloten te stoppen met het raadswerk en vertellen hoe zij terugkijken op hun tijd in de gemeentepolitiek.