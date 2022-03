Ook Groenewoud kan naar Jumbo-Visma, Anema moedigt aan op gesprek te gaan

Of het ook echt tot een overstap komt, is afwachten. Groenewoud gaat in gesprek met coach Jac Orie van Jumbo-Visma. Zeker is dat ze Anema en haar ploeg van nu niet zomaar inruilt. "Ik ben bij Jillert begonnen, dat bevalt me goed. En dat programma past ook goed bij mij."

Marathons

Dat het haar zo goed past, komt mede doordat ze naast de langebaan ook marathons mag schaatsen. "Daarom zit ik hier ook goed op mijn plek. Ik weet niet hoe dat daar is. Ik heb geen flauw idee hoe ze werken."

Naast vakantievieren zal Groenewoud zich de komende weken dus ook bezig moeten houden met de contractbesprekingen. Al is ze daar, zoals altijd, heel nuchter onder. "Ik maak me er niet heel druk om. Ik zie wel hoe het komt. Eerst de gesprekken maar afwachten."