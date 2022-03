Actie tegen racisme en fascisme in de raad: "Ik mag er toch ook gewoon zijn?"

Het platform wil kort voor de raadsverkiezingen een tegengeluid tegen tegen partijen als Forum voor Democratie en de PVV. Die vormen een gevaar voor de democratie, zegt woordvoerder Riegholt Hilbrands.

"In Leeuwarden doet bijvoorbeeld FvD mee", zegt hij. "Die voeren propaganda op een manier die haat oproept. Ze willen geen azc, maar de vluchtelingencrisis wordt echt niet minder nu er oorlog is in Oekraïne. We móeten mensen opvangen."

En er zijn meer teksten van die partij waar het platform zich tegen verzet. "Ze treiteren mensen met de tekst 'hoeveel genders heb jij vandaag?' Dat is gewoon pesten van mensen die met hun gender worstelen. Dat is nergens goed voor en het helpt ook niet."