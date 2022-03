Brandweerwagen uit Kollum met hulpgoederen voor Oekraïne goed aangekomen

"Het ging heel voorspoedig", zegt Albert Hoof, een van de bedenkers van de actie. "We hebben flink wat kilometers gemaakt."

Blij met slaapzakken

Zaterdag kwam de auto aan in Roemenië. "Ongelooflijk, wat waren de mensen er blij mee. We hadden meer dan 150 slaapzakken. Daar zaten ze om te springen."

"De mensen hebben eigenlijk niets", legt Hoof uit. "Ze zijn verward, ze willen slapen, ze hebben geen bedden. Met een slaapzakje kunnen ze zich in ieder geval even neerleggen."

"We weten niet wat Poetin gaat doen"

In Roemenië is al het spul in dozen gegaan en is het ingeladen in een andere vrachtwagen. Daarmee zullen alle hulpgoederen naar Oekraïne worden gebracht. Hoof ziet dat de oorlog ook sterk speelt in Roemenië.

"De hele dag zijn er beelden van de oorlog op televisie. Een van de mannen daar heeft voor zijn hondje alvast een paspoort geregeld, want we weten niet wat Poetin doet", zegt Hoof.