Aris boekt degelijke overwinning op Apollo

Aris begon fantastisch aan de wedstrijd. De Leeuwarders liepen uit naar 16-6 halverwege het eerste kwart. Na een time-out kwam Apollo wel terug. De marge aan het einde van het kwart was één punt in het voordeel van Aris (16-15).

Heft in handen

In het tweede kwart nam Aris het heft weer in handen. De Leeuwarders sloegen een gat en deze keer kwam Apollo niet terug. Bij rust was het 36-30.

Na de rust leek Aris de wedstrijd te beslissen. Aan het eind van het derde kwart was het 63-55, maar in het vierde kwart kwamen de Amsterdammers toch weer gevaarlijk dichtbij. Op een bepaald moment was het verschil nog maar drie punten.

De Leeuwarders konden het momentum echter omdraaien. Aris liep uiteindelijk uit naar 79-62. Topscorer aan de kant van Aris was José Maconda met 22 punten.