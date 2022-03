Kunstenaars bijeen voor Oekraïne: "De wapens laten zwijgen met dichtregels"

Een van de deelnemers was dichteres Carla van der Zwaag. Zij deed haar voordracht in blauw-gele kleding, de kleuren van Oekraïne. Van der Zwaag zegt dat ze erg is geraakt door de oorlog. "Vrede en gezondheid is wat iedereen wenst. Dat is er nu niet. Al die mensen moeten vluchten en we zijn machteloos. Dat we van corona nu ineens hierin terecht zijn gekomen, dat Poetin dit doet, is verschrikkelijk."

Niet alleen Oekraïne

Ze hoopt dat haar dichtregels helpen de wapens tot zwijgen te brengen en dat niet alleen de mensen in Oekraïne geholpen worden, maar iedereen in nood. "Er zijn zoveel andere vluchtelingen waar we niet naar omkijken. Dat gaat mij aan het hart."