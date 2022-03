Zilver voor Groenewoud, brons voor Bergsma bij massastart

Groenewoud vormde een tandem met Irene Schouten. Een paar rondjes voor het einde zette de Hallumse aan. Samen met Schouten kreeg ze een gaatje. Schouten kwam als eerste over de finish, gevolgd door Groenewoud. Francesca Lollobrigida werd derde en pakte daarmee de overwinning in het klassement. Daarin werd Groenewoud vierde.

Bij de mannen ging de overwinning naar de Belg Bart Swings. Hij was veel sterker dan zijn concurrenten. Jorrit Bergsma werd in het spoor van Swings derde. Drie rondjes voor het einde van de race probeerde Bergsma wel weg te komen bij de anderen, maar het gaatje was niet groot genoeg. Bergsma is in het eindklassement vijfde geworden.

Femke Kok vierde

Femke Kok is op de 500 meter vierde geworden. De 21-jarige Kok finishte in een tijd van 37,65 seconden. Daarmee miste ze het podium op zeven honderdsten. In het wereldbekerklassement over het hele seizoen eindigt Kok ook als vierde.