Net geen medaille voor Femke Kok op 500 meter

In Thialf reed de 21-jarige Kok naar de vierde tijd met 37,65 seconden. Daarmee miste ze het podium op zeven honderdsten. In het wereldbekerklassement over het hele seizoen eindigt Kok ook als vierde.

Michelle de Jong en Marrit Fledderus kwamen niet in de buurt van het podium op de sprintafstand. Met 38,05 (De Jong) en 38,24 (Fledderus) eindigden ze achtste en negende. Voor beiden zit het schaatsseizoen er nu op. Al rijden ze woensdag nog wel de Zilveren Bal.