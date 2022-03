Letitia de Jong stopt met schaatsen: "Het is klaar"

Waar sommige sporters nog weleens in een zwart gat vallen na hun carrière, zal dat niet gelden voor De Jong. "Ik hoef niet bang te zijn dat ik me ga vervelen", lacht ze.

Dat heeft een reden. "Ik begin aan mijn coschappen (een onderdeel van de studie Geneeskunde, red.). Mijn bachelor Geneeskunde heb ik een tijd geleden al gehaald, maar ik had nooit tijd om met mijn coschappen te beginnen."

Mogelijk is het in de toekomst dus arts Letitia de Jong in plaats van schaatser Letitia de Jong. Al weet ze nog niet precies welke kant ze op wil in de geneeskunde. "Ik hoop er nu achter te komen wat ik leuk vind", zegt De Jong.