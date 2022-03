Fries uit Lviv even terug in Fryslân om familie te zien

Volgens Nammensma was het geen probleem om de grens met Polen over te steken. De reden van zijn terugkeer was niet de oplopende oorlogsspanningen in het gebied. Hij wil over een week weer teruggaan naar zijn woonplaats in Oekraïne. Of dat wel kan doorgaan, is niet duidelijk.

In de nacht van zaterdag op zondag werd een militair vliegveld op 130 kilometer van Lviv gebombardeerd. Daarbij zouden 35 mensen omgekomen en 135 personen gewond geraakt zijn.