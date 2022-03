Expositie 'Powergirls' moet discussie over kansengelijkheid in gang zetten

"Je kunt krachtig zijn op verschillende manieren. Ik denk dat powergirl vooral betekent dat je niet bang bent om zaken aan te grijpen", legt Westra uit. "Ze zijn heel zorgzaam, energiek of heel sportief."

Samen met Randolph Algera schilderde ze de meisjes Skye, Live en Esra. Westra maakte de portretten en Algera verzorgde de achtergrond en setting.

"Het zijn heel verschillende meisjes. Iedereen heeft haar eigen kracht en daarom moeten wij deze meisjes zeker in de gaten houden. Want over tien of twintig jaar krijgen ze misschien wel de touwtjes in handen." Dat vindt Algera ook uitdagend. "Het lijkt me heel interessant om over tien jaar weer te zien hoe ze zich ontwikkeld hebben en ik ben benieuwd of wij dat als kunstschilders nu al kunnen zien."

Tijgerbeschermer Esra

Powergirl Esra is afgebeeld met een tijger en een kip. "Kippie is mijn huisdier, hij is heel lief", legt Esra uit. "En ik hou heel erg van katachtigen. Tijgers zijn sterke en gevaarlijke dieren en dat past wel bij mij."

Liv zou wel eens een powergirl kunnen zijn omdat ze heel sportief is. Ze zit op karate en turnen. Op wintersport vindt ze het ook leuk om spannende dingen te doen. Later wil ze misschien wel makelaar worden. "Dan kan ik de baas spelen."

Waarom Skye een powergirl is, weet ze zelf eigenlijk niet. Haar vader, die drie dochters heeft, zegt dat je powergirls niet hoeft te zien als mensen die fysiek en mentaal sterk zijn, maar ook dat je zorgzaam kan zijn of dat je oog hebt voor je naaste.