"Jongeren hadden eerst last van corona, en nu van een Tiktok-oorlog"

Eén op de acht jongeren heeft psychische problemen door corona, zo bleek uit onderzoek van de GGD. Jongeren hebben last van stress, concentratieproblemen en angsten. De onrust onder jongeren groeit, denkt bestuurder Gerard Schutte van scholengemeenschap Simon Vestdijk. En dat is voor de school genoeg reden om actie te ondernemen.

Volgens Schutte vinden de jongeren het moeilijk om de draad weer op te pakken na alle maatregelen die er waren. "Er waren geen sociale contacten, alle jongeren zaten thuis en eigenlijk stond hun wereld op zijn kop."

Triestig

Dat is ook merkbaar voor docenten. Geschiedenis- en maatschappijleerdocent Rudy Abma is bezorgd: "Sommigen redden zich wel, maar is er ook een groep die meer en meer triestig wordt en er problemen van ervaart."

Bestuurder Hans Wildeboer van het Bornego College in Heerenveen noemt de situatie zorgelijk. "Ik maak me echt wel zorgen over de leerlingen. Ze zijn nog niet eens bijgekomen van de coronacrisis en moeten de volgende verwerken. Het is alsof de grond onder hun voeten wegzakt."

TikTok-oorlog

"De jongeren zien op TikTok en andere sociale media alles over de oorlog voorbijkomen. Dat heeft natuurlijk gevolgen en er zijn zorgen over de toekomst", zo denkt Schutte. Psycholoog Anneke Hol van GGD Fryslân bevestigt dat: "Ze noemen het ook wel de TikTok-oorlog. Leerlingen vinden beelden van oorlog op sociale media of zien het op televisie."