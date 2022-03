Ole Tobiasen teleurgesteld: "We hadden moeten winnen"

Speler Joost van Aken is blij dat hij weer in de basis stond in de wedstrijd tegen RKC Waalwijk. Hij werd lange tijd geplaagd door blessureleed. Zijn laatste wedstrijd was juli vorig jaar en in september is hij geopereerd. Zijn ouders zaten tijdens de wedstrijd tegen RKC op de tribune en dat deed de speler wel wat.

Dat hij nu terug is, voelt als een opluchting voor Van Aken. Maar ook als een revanche. Vanwege zijn blessures, vaak aan hetzelfde lichaamsdeel, kreeg Van Aken te horen dat er twijfels waren of profvoetbal er voor hem nog wel in zat.

Welke lichaamsdeel het is, wil hij niet zeggen. Daar kan de tegenstander voetbaltechnisch mogelijk zijn voordeel mee doen. Hij is blij dat hij nu weer kan laten zien wat hij kan en voelt zich weer 100% fit.