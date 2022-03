Jorrit Bergsma mogelijk weg bij Jillert Anema: "Misschien goed ergens anders te kijken"

Jorrit Bergsma wil niet zeggen om welke ploeg het gaat, maar in de Leeuwarder Courant zegt coach Jillert Anema zaterdag dat het om Jumbo-Visma gaat.

Daar wil Bergsma niet op ingaan. "Ik wil het er voor de rest niet over hebben. Ik moet ook nog in gesprek met onze eigen ploeg. Ik heb een goed gesprek gehad met een andere ploeg, die heel positief was. Het is nu even bedenken wat voor mij de beste keuze is."