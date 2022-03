Heerenveen komt weer niet verder dan een puntje

Heerenveen was de betere ploeg in de beginfase. Musaba werd twee keer gevaarlijk: eerst schoot hij in het zijnet, daarna kreeg hij de bal niet langs doelman Etienne Vaessen.

Na een halfuur kreeg RKC Waalwijk zijn eerste kans. Oud-Heerenveenspeler Jens Odgaard kreeg de bal echter niet tussen de palen.

Stabiel

De Friezen waren intussen veel aan de bal, maar deden er ook weer niet veel mee. Verdedigend stond het echter een stuk beter dan verleden week. Op de kans van Odgaard na kreeg RKC dan ook niet veel voor elkaar.