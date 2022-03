Thialf neemt met groot spektakel afscheid van 'legendes' Kramer en Wüst

Voor Ireen Wüst was het zaterdag hoogtepunt na hoogtepunt. En dat begon meteen al, vertelt ze. "In een uitverkocht Thialf, na twee jaar weer, een 1.500 meter rijden. En dan zó aangekondigd worden dat ik al een staande ovatie kreeg voordat ik überhaupt gestart heb, dat is kippenvel. Het was van de ene verbazing in de ander."

Schaatsen zoals ze normaal gesproken doet zat er dan ook niet in. "Toen ik die staande ovatie kreeg, dacht ik: ik kan net zo goed weer op het bankje gaan zitten en 1.500 meter huilen want dit wordt 'm niet", lacht Wüst. De knop ging snel om. "Ik dacht: ik geniet gewoon van het geluid in de bochten."

Vakantie

Ze heeft voor de komende tijd nog niet veel plannen. "Vakantie, en dan zien we wel. Ik heb genoeg gesprekken gevoerd, maar ik ga vooral rust houden en dan op een moment dat het mij uitkomt beslissen wat ik ga doen."

Sven Kramer wilde niet voor de camera's van Omrop Fryslân reageren op zijn afscheid.