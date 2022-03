VC Sneek in eigen huis te sterk voor VCN

Het leek alsof VCN nog even wakker moest worden, want Sneek zette ze in de eerste zet makkelijk aan de kant: 25-9. Dat maakten de bezoekers echter snel weer goed, want de tweede set ging met 21-25 naar VCN.

Maar ook Sneek was veerkrachtig en de derde set werd met 25-15 over de streep getrokken. In de beslissende vierde set wisselden de ploegen de punten eerst af, maar het was toch weer Sneek dat aan het langste eind trok en met 25-19 de set en daarmee de wedstrijd won.

Sneek staat nu met 38 punten vierde, maar de Snekers hebben wel drie of vier wedstrijden meer gespeeld dan de ploegen om hen heen. Om mee te doen om het kampioenschap moeten de Snekers bij de beste acht eindigen.