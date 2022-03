Pittige strijd om de kiezer in Smallingerland; het CDA wil weer besturen

Het CDA heeft opzettelijk gekozen voor een nieuwe jonge lijsttrekker. Tjebbe van der Meer woont nog maar anderhalf jaar in de gemeente, maar hij is ambitieus. "Normaal is het een nadeel in de politiek als je nog maar kort in een gemeente woont, maar ik denk dat het nu in Smallingerland een voordeel is."

Het CDA zit in Smallingerland al acht jaar in de oppositie. De partij wil nu weer meedoen aan een 'stabiel gemeentebestuur'. "We kunnen niet echt zeggen dat het de afgelopen jaren beter is gegaan. Ik heb het gevolgd van een afstandje en mij er geweldig over verbaasd. Zo vaak van wethouder veranderen is niet goed. Wethouders moeten uit de eigen gemeenschap komen en langere tijd blijven, bij voorkeur ook langer dan 4 jaar. " Van der Meer heeft van verschillende andere partijen gehoord dat die ook graag 'een stabiel bestuur' willen hebben.