Vredesdemonstratie in Leeuwarden; blauw-geel hart voor Oekraïne

Deelnemers werd gevraagd om een gele of blauwe jas of trui aan te doen, de kleuren van de Oekraïense vlag. Een van de deelnemers is Irina Heegen. Zij komt oorspronkelijk uit Oekraïne. "Ik ben hier om mijn landgenoten te steunen. Het is hartverwarmend, maar nog steeds niet genoeg om de oorlog te stoppen."

Oekraïners dichter bij elkaar

Volgens Heegen komen Oekraïners dichter bij elkaar door de oorlog. "De band die we hebben met andere Oekraïners is veel sterker aan het worden. We zijn elkaar aan het opzoeken en iedereen probeert te helpen met alles wat we kunnen doen."

Er zijn foto's van het hart gemaakt, die de organisatie de wereld wil laten overgaan om zo liefde te verspreiden.