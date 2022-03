Ook piraten moeten in de rij voor een coronatest

Omdat het piratenfeest in december niet door kon gaan vanwege de coronamaatregelen, is het uitgesteld naar 12 maart. Twee andere tentfeesten van dezelfde organisatie zijn ook verplaatst. Het gaat om de Mega Kersttent en Q Music de Foute Party. De komende drie weekenden wordt dat ingehaald.

"We gaan ervan uit dat er nog een keer een testronde komt", zegt Peter Rauwerda van de organisatie. "We hopen dat het laatste feest zonder testen kan. Dan is het 26 maart en zijn de maatregelen misschien losgelaten." Op het Mega Vrije Piratenfeest treden onder andere Henk Wijngaard, Denny Christian en de Doelleazen op.