ONS maakt einde aan reeks verliespartijen, Harkemase Boys en Buitenpost wel onderuit

Met nog tien minuten op de klop kwam Harkemase Boys eindelijk terug in de wedstrijd. Iloba Achuna kopte raak. Diezelfde Achuna was even daarvoor al gevaarlijk geweest met een omhaal.

Harkemase Boys speelde na het doelpunt onder het mom van 'alles of niets'. Dat leverde een hectische slotfase op, maar geen doelpunten. Door het verlies staan de Harkiten nu tiende in de derde divisie.

Buitenpost verliest van Putten

In de hoofdklasse kwam Buitenpost na 12 minuten op achterstand tegen SDC Putten. Een vrije trap van Luca Veenendaal vloog erin, omdat het schot van richting werd veranderd.

Rolf Dijk was tien minuten later dichtbij de gelijkmaker, maar zijn schot raakte de paal. Mark van der Meer maakte daarna zelfs een doelpunt, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Buitenpost de kansen, Putten de doelpunten

Waar Buitenpost geen geldig doelpunt wist te maken, lukte dat Putten wel. Kevin Schmidt kon zomaar door de verdediging dribbelen en schoot raak: 0-2. Net voor rust deed Buitenpost wat terug: Van de Meer scoorde de 1-2.

De tweede helft begon alleen slecht voor de Blaukes. Vincent ter Burg scoorde uit een strafschop de 1-3. De wedstrijd bloedde daarna wat dood: gescoord werd er niet meer.

Buitenpost is nu negende met 21 punten.

ONS wint eindelijk weer eens

Zonder opgestapte trainer Jan Vlap speelde ONS Sneek tegen de nummer vijf van de hoofdklasse AZSV. ONS kwam na dertig minuten op voorsprong door een knap afstandsschot van Gerben Visser.

De Snekers leken die voorsprong al snel uit weer uit handen te geven. AZSV kreeg namelijk een strafschop na een overtreding op Niek te Veluwe. Maar doelman Tristan Boersma kon de penalty tegenhouden.

Feest

In de 65e minuut maakte Visser zijn tweede doelpunt van de middag. De score kwam daarmee op 2-0, maar toen was het feest nog niet klaar. Want vijf minuten later maakte Steyn Postma na een mooie aanval 0-3.

Toen Quin Vervelde van AZSV even later een rode kaart kreeg, was de wedstrijd helemaal beslist. Na zes verliespartijen op rij konden de Snekers dus eindelijk weer eens winnen.

ONS heeft nu 15 punten en is daarmee veertiende.