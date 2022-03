Sven Kramer krijgt koninklijke onderscheiding en Thialf-bocht

Kramer is er erg trots op. "Ik had deze niet zien aankomen. Ik ben heel dankbaar en hoop dat ik mensen heb kunnen inspireren en dat ze er net zoveel plezier aan beleven als ik heb gehad."

Succesvolle carrière

Kramer veroverde in zijn carrière vier gouden medailles op vijf Olympische Spelen en won 21 keer goud op de WK afstanden. Ook werd hij negen keer wereldkampioen allround en tien keer Europees kampioen allround. De schaatser was in 2010 al benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Naast de onderscheiding kreeg Kramer ook nog een afscheidscadeau van Thialf. De schaatstempel heeft de bocht aan de zuidkant een nieuwe naam gegeven: de Sven Kramer-bocht. De noordelijke bocht is vernoemd naar Ireen Wüst.