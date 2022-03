Ireen Wüst neemt afscheid met vierde plek op 1.500 meter

In de laatste rit van de 1.500 meter nam Wüst het op tegen Miho Takagi. Met 1.54,77 eindigde ze als vierde, maar het resultaat was deze keer niet belangrijk: Wüst kwam met de armen omhoog over de streep en deed een lang ererondje.

Het was Takagi die de winst pakte in 1.53,32 voor Antoinette de Jong met 1.54,33. Ragne Wiklund werd derde. Wüst eindigt op de zesde plek in het wereldbekerklassement, net achter De Jong.