Grote drukte voor het Rode Kruis bij de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Het Rode Kruis is om hulp gevraagd door Veiligheidsregio Fryslân, die van het Rijk de opdracht heeft gekregen om opvang te regelen voor 2.000 vluchtelingen in Fryslân. De coördinatie van de verschillende opvanglocaties ligt bij de gemeenten, maar die kunnen de hulp van het Rode Kruis goed gebruiken.

Er staan 450 vrijwilligers paraat om te helpen en daarnaast is er een netwerk van zo'n 2.300 'ready to help' -vrijwilligers. "Die kunnen we oproepen voor incidentele hulp", zegt de Friese districtsmanager Véronique Huismans.

Allerlei werkzaamheden

De vrijwilligers kunnen momenteel op de locaties helpen met bijvoorbeeld de inrichting. Er moet van alles komen, van bedden, dekens, stoelen en tafels tot eten en andere materialen. Het Rode Kruis is niet verantwoordelijk voor de administratie, dat ligt bij de gemeenten. Het gaat met name om hand- en spandiensten.

Veldbedden

Het Rode Kruis heeft standaard in een depot 200 veldbedden beschikbaar, die worden nu grotendeels ingezet in de BlauwWit-hal in Heerenveen. Dat moet het eerste opvangportaal worden in de provincie voor vluchtelingen. Die kunnen daar op adem komen, zich inschrijven en vanuit die locatie weer door naar een plek voor de langere tijd.