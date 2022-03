Dichter Joost Oomen debuteert als zanger in zijn nieuwe voorstelling

De muzikale theatervoorstelling maakte Joost Oomen met garage-jazzband Kruidkoek. Joost Oomen: "De voorstelling gaat over entropie, dat is dat alles uit elkaar valt. De zon zwelt op en zal de aarde verzwelgen. Er is een grote wanorde en net betekent het einde van de mensheid. In de voorstelling gaat het erover of we dat kunnen accepteren. Het publiek gaat heel veel kleuren zien en heel veel bliepjes uit synthesizers horen."

In de band Kruidkoek is hij ook te horen, zijn stem is als instrument een onderdeel van de muziek. "Als dichter hoefde ik nooit te zingen, maar nu komt het toch op mijn pad. Ik vind het doodeng om te zingen, het is erg buiten mijn comfortzone."

Friese gedichten

Oomen groeide op in IJsbrechtum. Op het Bogerman in Sneek maakte hij kennis met poëzie. "Ik deed mee met de Friese voordrachtswedstrijd Ferstival. Ik droeg het gedicht 'Begraffenis' van Jelle Bangma voor. En daar won ik toen een prijs mee. Dat was dus mijn eerste aanraking met poëzie."

Voorafgaand aan het stuk in de Westerkerk in Leeuwarden wordt Oomens nieuwe boek Visjes - Een avontuur op Salina gepresenteerd. Het is een waargebeurd reisverslag tegen de achtergrond van de coronacrisis.

Met de theatervoorstelling is de band deze zomer te zien op verschillende festivals en podia in het land.