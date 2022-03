Omrop TIP: Podcast 'De ontdekking van Fryslân'

In het kerkje van het Groningse Westerwijtwerd kijken ze naar eeuwenoude Friese fresco's. Ze zijn in Franeker vanaf de 16e eeuw een belangrijk centrum van wetenschap. In Bolsward staat de dichter Gysbert Japicx, die de schoonheid van taal en landschap bezong.

De wereld is in beweging, cultuur ook

Ze komen in de geboorteplaats van Looper, Gorredijk, waar de economische ontwikkeling van de 19e eeuw nog zichtbaar is. En tot slot stellen ze de vraag hoe de Friezen van vandaag de dag zichzelf willen definiëren.

Een simpel antwoord komt er niet. De wereld is in beweging, en een cultuur is dat ook.