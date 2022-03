Oost-Europadeskundige over twee weken oorlog: "Poetin zijn Blitzkrieg is niet gelukt"

De situatie in Oekraïne staat er heel anders voor dan twee weken geleden, zegt De Hoop. "De grootste verandering zit hem misschien wel in de paniek die er toen was. Poetin is na twee weken nog niet zoveel opgeschoten. Zoals ik al dacht, heeft hij zich daar vreemd op verkeken."

"Je ziet dat hij nu strategische steden aanvalt, maar zijn Blitzkrieg is niet gelukt", concludeert De Hoop. "Het gevolg is dat het nu steeds verder escaleert, burgers zijn nu ook doelwit, dat is een groot verschil met twee weken geleden."

Dat de strategie van Rusland in Oekraïne is veranderd, maakt dat de situatie in eigen land voor Poetin ook steeds moeilijker te beheersen is, zegt De Hoop. "Het argument van de denazificatie van het regime, zoals hij het thuis steeds bracht, wordt lastiger vol te houden."