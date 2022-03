Weststellingwerf: Wat doen de partijen voor de ouderen?

Bij deze verkiezingen gaat het veel over jongeren, maar ook voor ouderen is er genoeg werk te doen voor de gemeente. Zo werd deze week door de cliëntenraad van twee zorgcentra opgeroepen om betere oversteekplaatsen in Wolvega te maken. Zo kunnen ouderen veilig in beweging blijven.

De gemeenteraad zou er afgelopen jaar mee aan de slag, maar het is er nog niet van gekomen.

Ouderen in beweging

Ook in de verkiezingsprogramma's van deze vergrijzende gemeente komen ouderen uitgebreid aan bod. De partij Sociaal Duurzaam Weststellingwerf (SDW), de partij die afgelopen verkiezingen het grootste werd, heeft wel een heel opvallend partijpunt.

SDW wil valcursussen organiseren, in samenwerking met dorpen en zorgverzekeraars. Daarnaast willen ze trimtoestellen in parken neerzetten waar volwassenen en ouderen mee kunnen sporten.