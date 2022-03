UNIS Flyers beginnen play-offs met overwinning

De Flyers kwamen na vier minuten op achterstand door een doelpunt van Tom Marx: 0-1.

Veel kansen

Die stand was echter niet terecht. De Flyers kregen veel kansen en een doelpunt kon niet uitblijven. Dat gebeurde dus ook niet: Roope Nikkilä benutte een rebound: 1-1. Even later kwamen de Flyers op voorsprong. Weer was Nikkilä de doelpuntenmaker.

In de tweede periode breidde Riku Pitkänen de score verder uit: 3-1.

Geleen komt terug

De ploeg uit Limburg leek toen wel verslagen, maar Geleen vocht zich knap terug. Ritchie van Hulten maakte de 2-3, Matt Beer maakte gelijk en diezelfde Beer zorgde in de 32ste minuut zelfs voor 3-4.

Door het derde doelpunt van Nikkilä werd het 4-4 en Pitkänen zorgde even later voor voor een Heerenveenster voorsprong. Toch konden ook de Limburgers nu terugkomen. Beer maakte na balverlies van de Flyers 5-5.

Penalty shots

In de derde periode vielen geen doelpunten en ook de overtime leverde geen winnaar op. Penalty shots moesten de beslissing brengen. Daarin waren de Flyers het sterkste.

Zondag is de tweede wedstrijd in Geleen.