Slechte avond voor Friese voetbalsters: Heerenveen, Drachtster Boys en Libertas verliezen

Heerenveen kwam na 24 minuten op achterstand in Alkmaar. Sanne Koopman maakte de 1-0. Na 45 minuten stond die score ook op het scorebord.

Heerenveen in de achtervolging

In de tweede helft werd het al snel gelijk via Dana Foederer. Annemiek Kruijthof zorgde er vier minuten later echter voor dat Heerenveen moest achtervolgen: 2-1.

Het werd nog erger toen Femke Prins er in de 63ste minuut 3-1 van maakte. In blessuretijd maakte Jet van Beijeren nog wel 3-2, maar een gelijkmaker zat er niet meer in.

Libertas hard onderuit

In de zaal speelde Libertas in Amsterdam tegen OS Lusitanos. Al na een minuut was het 1-0 door een doelpunt van Bouchra Moudou. Met die score werd de eerste helft afgesloten.

Na rust liep Lusitanos verder uit. Wendy Remert maakte de 2-0 en Moudou tilde de score naar 3-0. Via nogmaals Remert en Dyanne Bito kwam er uiteindelijk een 5-0 eindstand op het scorebord.

Drachtster Boys niet effectief

Drachtster Boys was de betere ploeg in de eerste helft tegen zvv Den Haag. De Drachtsters konden dat echter niet in de score uitdrukken. Na de eerste helft was het 0-0.

Na 10 minuten in de tweede helft scoorde Den Haag wel. Iavilia Poku was de doelpuntenmaker: 1-0. Emerald van de Herik maakte er even later zelfs 2-0 van. Daarmee leek de wedstrijd wel gespeeld.

Sietske Nyncke Zijlstra deed echter al snel iets terug. Drachtster Boys zette druk naar voren, maar Den Haag besliste de wedstrijd met een scherpe counter. Priscilla de Vos maakte de 3-1. Dat was ook de eindstand.