Cambuur trots, ondanks verlies: "2-2 was terecht geweest"

De winnende goal viel pas in blessuretijd door een schitterend schot van Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch. "Misschien moeten wij iets eerder uitstappen. Het was een mooie goal, daar kun je weinig aan doen", zegt interimtrainer Pascal Bosschaart van Cambuur.

Trots

Cambuur speelde een slechte eerste helft en stond na 45 minuten met 2-0 achter. "Dan zakt de moed je wel in de schoenen", zegt Bosschaart. "We moesten bidden dat het niet meer werd, maar in de rust hebben we het geloof teruggekregen. Dat resulteerde in een goede tweede helft."

Met name de 2-2 was een netjes doelpunt. "Dat was echt een teamgoal. We zetten goed druk en Paulissen gaf de bal goed foor op Joosten." De trainer is trots op zijn ploeg. "We kunnen trots zijn op deze wedstrijd. 2-2 was terecht geweest, maar het is wel zuur dat wij aan het kortste eind trekken."

"Heel sneu"

Omdat de vaste doelman Sonny Stevens geblesseerd is, stond Pieter Bos bij Cambuur op doel. Hij vindt het jammer dat zijn ploeg nog heeft verloren. "Dit is heel sneu. Het puntje was eigenlijk al binnen en dan krijg je nog zo'n goal tegen."