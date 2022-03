Halilovic, Dresevic en Sarr twijfelgevallen bij sc Heerenveen

Tegen Willem II begon Heerenveen met een 4-4-2 systeem, met de twee spitsen Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr. In de tweede helft speelden ze echter weer 4-3 en begon het veel beter te lopen.

Sven van Beek "Ik denk dat het belangrijkste is dat als we ons eigen spel spelen, met onze eigen formatie, waarin we het gevaarlijkst zijn. Ik denk dat we ons daaraan moeten vasthouden en niet voor bepaalde wedstrijden ons hele systeem moeten veranderen. Dat vind ik onzin."

Met deze opmerkingen, zou je dus zeggen dat Heerenveen tegen RKC weer 4-3 zal spelen. Van Beek: "Ik hoop het wel, ja. En dat is wel de bedoeling."

Tobiasen niets kwijt over de speelwijze

Tobiasen wil echter niet zeggen hoe ze spelen tegen RKC. "Je zag tegen Willem II wel dat we beter gingen spelen, toen we de tweede helft hadden gewisseld. Met Musaba en Tahiri erbij creëerden we zelfs meer kansen. Maar ik wil er verder niet op ingaan hoe we gaan spelen."