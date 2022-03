De concurrent, de coach en de ploeggenoot over de carrière van Sven Kramer

Douwe de Vries

In de laatste jaren van Kramers schaatscarrière trekt hij veel op met Douwe de Vries. Die komt in 2014 bij de TVM-ploeg, waar Kramer bij rijdt. Later blijven ze ook bij Jumbo-Visma ploeggenoten. Maar dat niet alleen, op het ijs zijn het ook concurrenten. Al is Kramer wel succesvoller dan De Vries.

Samen behalen ze ook successen, zoals op het wereldkampioenschap afstanden van 2020. Daar worden ze samen met Marcel Bosker wereldkampioen op de ploegenachtervolging.

Buiten de ijsbanen groeien ze uit tot vrienden. De Vries is nu bijvoorbeeld ook directeur van de Sven Kramer Academy, de schaatsschool waar Kramer zijn naam aan verbonden heeft.