Leeuwarder verkracht thuishulp: rechtbank legt jaar cel op

De vrouw maakte schoon bij de man thuis, omdat hij veel last van zijn rug had. Toen de medewerkster bij hem thuis was, heeft hij haar verkracht. Justitie had drie jaar cel geëist. De straf is lager uitgevallen omdat de verdachte volgens de rechtbank geen geweld heeft gebruikt. Wel vond de rechtbank dat er sprake was van dwang.

Naast het jaar celstraf heeft de man ook nog een jaar voorwaardelijk gekregen. Ook moet hij 5.000 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen.