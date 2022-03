Gratis bootvervoer van Oekraïners naar Waddeneilanden

De rederijen willen bijdragen door het bootvervoer naar de eilanden tevergeefs in te bieden. Het gaat om het vervoer van Oekraïners die een onderkomen hebben gevonden op de eilanden.

Eerste familie naar Ameland gebracht

Wagenborg brengt Oekraïense vluchtelingen gratis naar Ameland en Schiermonnikoog. Deze week is er al een Oekraïense familie naar Ameland gebracht. "We volgen de landelijke richtlijn zoals die ook in het openbaar vervoer geldt", zegt Wagenborg-directeur Ger van Langen.

Medewerkers van Wagenborg helpen op de eilanden ook mee aan verschillende acties om vluchtelingen te helpen.

Donatie

Rederij Doeksen steunt de hulporganisaties bovendien met een donatie van 3.000 euro aan Giro 555. Dat geld komt van de opbrengst van verloren spullen die mensen niet weer hebben opgehaald.

Ook het lokale initiatief OpvangOekraïne-Terschelling krijgt een bedrag van 2.000 euro.