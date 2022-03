Steun van zuivelconcerns aan weidevogelboeren komt moeizaam tot stand

Dat merkt directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie. Hij probeert met anderen een alternatief verdienmodel te ontwikkelen voor boeren die meedoen aan het landelijke Aanvalsplan Grutto.

Dat plan is bedoeld om de grutto van het uitsterven te redden, met duizend hectare grote gebieden die geschikt zijn voor weidevogels.

Maar doorgaans betekent dat wel dat die boeren minder verdienen aan hun melk. Dus moet daar een alternatief voor worden gevonden zoals een plus op hun melk, betaald door de zuivelfabriek.

Buitengewoon moeizaam

"Waar wij zien dat het nog wat zwaar loopt, is bijvoorbeeld bij de zuivelsector", zegt Van der Werf. "Bij de Campina's van deze wereld. Wij vinden dat zij ook moeten betalen voor een boer die aan goed weidevogelbeheer doet."

Zo'n boer moet daar extra inkomsten uit kunnen genereren. "Dat idee is er wel: ze krijgen bijvoorbeeld twee en halve cent als ze aan Planet Proof doen. Wij vinden dat het én meer moet zijn én dat er meer boeren aan mee kunnen doen. Want het animo is er."