KNVB pakt opzet amateurvoetbal aan: zaterdag- en zondagclubs tegen elkaar

De invoering van de tweede divisie was al een voorbode voor meer veranderingen in het amateurvoetbal, want het zorgde ervoor dat voor het eerst zaterdag- en zaterdagclubs bij elkaar in één competitie zaten. Om historische en principiële redenen zaten zulke clubs altijd in gescheiden competities.

De nieuwe competitieopzet zorgt volgens de KNVB voor meer derby's, meer gelijkwaardige competities en kortere reisafstanden.

Steeds minder zondagsclubs

Die reisafstanden werden bijvoorbeeld in de eerste klasse van het zondagvoetbal steeds groter de laatste jaren. Dat kwam doordat een groot aantal zondagclubs overgestapt is op het zaterdagvoetbal en er dus steeds minder zondagclubs in het noorden zijn.

Jubbega is een club die bewust niet is overgestapt. Het eerste elftal speelt in de eerste klasse op zondag. In Jubbega zetten ze al langer in op weekendvoetbal. "Het is mooi dat je dan wat meer clubs uit de regio tegenkomt", zegt bestuurslid Jurjen Varwijk.