Nieuws over De Jong komt hard aan: "Maar wel goed dat hij aan zichzelf denkt"

De jong maakte donderdag bekend dat hij de rest van dit seizoen niet meer bij de Leeuwarders op de bank zal zitten. De cyste in zijn hoofd, waar hij eind 2021 ook al last van had, speelt weer op. Hij heeft te veel last.

Het nieuws komt als een klap aan in Leeuwarden, zegt Schouten. "Voor de mens Henk de Jong is het goed dat hij deze beslissing neemt en aan zichzelf denkt. Voor ons is het wel zuur."