Handhavers willen betere naleving van zorgplicht voor weidevogels

Handhavingsorganisatie FUMO (Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing) wil informatie over boeren die de wettelijke zorgplicht schenden. Die informatie moet komen van agrarische natuurcollectieven, gebiedscoördinatoren en vogelwachten.

Daarover zijn afspraken gemaakt, heeft FUMO-directeur Pieter Hofstra donderdag gezegd op de jaarlijkse Weidevogelkennisdag in Joure.

Gedoe om de plicht

Over die wettelijke zorgplicht was veel te doen. De provincie wilde in een verordening regelen dat boeren voor hun werk we zeker van waren vogels niet te veel in de weg te zitten. Of nog erger, nesten en vogels doden.

Het was een flink gedoe en het plan werd teruggetrokken, omdat er geen steun voor was. In plaats daarvan ligt er nu een 'afsprakenkader' waarin elf agrarische organisaties zeggen dat ze dat doel op een andere, vrijwillige manier willen bereiken.

Nieuwe aanpak

"De nieuwe aanpak is dus dat we met de gebiedscoördinatoren, de vogelwacht en de collectieven in gesprek gaan", zegt directeur Hofstra van de FUMO, een dienst die voor alle Friese overheden werkt. "En dat we van hen ook horen, of door eigen constatering met bijvoorbeeld drones, wie zich nu niet aan de regels van de zorgplicht houdt. En dat we graag ook in gesprek willen met hen en hopen dat we mensen kunnen overhalen om wel te voldoen aan die zorgplicht."