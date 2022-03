Waadhoeke: hoe kijkt Het Bildt terug op vier jaar in de nieuwe gemeente?

Leendert Ferwerda, oprichter van de partij Frije Bilkerts, was toen tegen de fusie. Nu, als raadslid van GemeenteBelangen, kijkt hij met gemengde gevoelens terug. Nog steeds vindt hij het jammer dat de gemeente Het Bildt opgegaan is in 'De Waddenhoek'.

Als hij naar Harlingen kijkt, de gemeente die niet mee wilde fuseren, vindt hij dat Het Bildt daar ook beter voor had kunnen kiezen.

'Sterke basis onder taalrijkdom'

Aan de andere kant ziet Ferwerda wel dat de in gemeente Waadhoeke aandacht is voor de specifieke situatie van Het Bildt. Zo heeft de gemeente een meertaligheidscoördinator, Gerard de Jong (zelf een Bilkert), aangesteld. Volgens Ferwerda wordt zo een brede en sterke basis gelegd onder de taalrijkdom in Waadhoeke.

Of Het Bildt er echt op achteruit gegaan is, kan Ferwerda niet zeggen, maar vooruit ook niet. Zo waren in de gesprekken over de gemeentelijke herindeling toezeggingen gedaan over dat Het Bildt wel een eigen loket zou krijgen. Dan hoefden burgers niet steeds naar Franeker te reizen. Maar dat loket is er niet gekomen.