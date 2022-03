Weekcijfers coronavirus: meer positieve testen, minder ziekenhuisopnames

Gemiddeld werden er in de afgelopen week dagelijks 2.309 besmettingen gemeld. Vorige week waren dat er gemiddeld 2.065, nog een week eerder 2.024.

Meer coronaregels afgeschaft

Het aantal besmettingen neemt de laatste tijd in zowel Fryslân als landelijk weer toe, maar het aantal ziekenhuisopnames blijft relatief beperkt. Het zorgt in ieder geval niet meer voor problemen in de zorg. Het kabinet wil daarom op 23 maart zo ongeveer alle noch geldende coronaregels afschaffen.

Dan zouden alleen de basisadviezen nog gelden, zoals vaak handen wassen en hoesten in de elleboog. Het mondkapje hoeft dan alleen nog worden gedragen in het vliegtuig.

51 ziekenhuisopnames

Er zijn 51 Friezen met het het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen. Dat zijn er minder dan een week geleden, toen ging het om 84 opnames.

Sinds midden januari gebruikt het RIVM niet meer de gegevens van de GGD'en voor de ziekenhuiscijfers, maar de gegevens van stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Die cijfers zijn nauwkeuriger.

In totaal 599 sterfgevallen

Met de 16.164 positieve testen van de afgelopen week is nu in totaal 236.736 keer het coronavirus vastgesteld in Fryslân.

Afgelopen week zijn er twee Friezen overleden aan het coronavirus. Het officiële sterfcijfer door het virus in de provincie Fryslân ligt sinds het begin van de pandemie op 599.

Het echte aantal sterfgevallen als gevolg van het virus ligt hoger, omdat niet iedereen getest wordt. Daarom is niet van elk sterfgeval bekend of het door het virus komt of niet.

Vaccinatiegraad 81 procent

De vaccinatiegraad in Fryslân ligt onder het landelijk gemiddelde. 81 Procent van de Friezen die twaalf jaar of ouder zijn is volledig gevaccineerd (met of zonder boosterprik). Het landelijk gemiddelde is 84,9 procent.

De gemeenten met de laagste vaccinatiegraad onder twaalfplussers zijn Dantumadiel en Achtkarspelen (beide 75 procent) en Noardeast-Fryslân (78 procent).