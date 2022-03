Brandstof is roversgoed: in Noardwest-Fryslân aangifte gedaan van diefstal

De politie legt de link met de stijgende brandstofprijzen van de afgelopen dagen, door de inval van Rusland in Oekraïne. De gemiddelde adviesprijs van benzine is in de afgelopen dagen toegenomen naar zo'n 2,50 euro en die van diesel naar 2,38 euro.

Wees daarom alert, waarschuwt de politie: brandstof is roversgoed. De politie vraagt mensen om 112 te bellen als zij een verdachte situatie zien.