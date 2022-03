Centrale opvanglocatie vluchtelingen in Heerenveen, ook andere gemeenten regelen opvang

De meeste mensen zullen maximaal twee dagen in de hal in Heerenveen blijven, verwacht Van der Zwan. "Ik kan me voorstellen dat mensen zo snel mogelijk ook naar een andere locatie gaan."

Andere opvangplekken

In de gemeente Súdwest-Fryslân wordt Hotel Galamadammen klaargemaakt als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïine. Daar is plaats voor 150 mensen. Het hotel is twee jaar geleden dichtgegaan, maar de faciliteiten voor opvang van mensen zijn er nog wel.

De gemeente regelt nu dat het hotel wordt klaargemaakt, maar zorgt ook voor bijvoorbeeld medische hulp en onderwijs. Súdwest-Fryslân bekijkt nog meer opties voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

In Appelscha kunnen 40 Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen in Hotel Appelscha. De eigenaar van het hotel heeft dat deze week aangeboden bij de gemeente. Als het nodig is, kunnen er ook meer mensen plek krijgen. De gemeente Ooststellingwerf is bezig met nog meer opvangplekken.

De gemeente vraagt mensen die willen helpen de gemeentelijke website in de gaten te houden. Daar komt op te staan waar behoefte aan is. Zo wordt voorkomen dat het hotel overspoeld wordt met spullen die ze niet kwijt kunnen.