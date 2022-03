Alle Oekraïense vluchtelingen in Fryslân eerst naar Heerenveen

De burgemeesters van de Friese gemeentes hebben donderdag overleg gehad over de opvang. De keuze is op Heerenveen gevallen vanwege de goede bereikbaarheid van de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen in Heerenveen komen.

"Bovendien hebben we hier de ervaring met eerdere grote vluchtelingencrises", zegt Van der Zwan. "We kwamen al snel tot de conclusie dat Heerenveen de beste plek is."