Alle Oekraïense vluchtelingen in Fryslân eerst naar BlauwWit-hal in Heerenveen

De keuze is op Heerenveen gevallen vanwege de goede bereikbaarheid van de gemeente. Het is nog niet duidelijk wanneer de eerste vluchtelingen in Heerenveen komen. Verder is het ook nog niet duidelijk hoe lang de opvanglocatie blijft. In ieder geval de komende weken, geeft de gemeente aan.

Zorglocatie in Anna Schotanus

Voor mensen die medische zorg nodig hebben, wordt een deel van zorglocatie Anna Schotanus (van Meriant/Alliade) beschikbaar gesteld. Deze locatie werd eerder gebruikt als Covidhuis, voor ouderen die zorg nodig hadden vanwege het coronavirus.

De gemeente Heerenveen zoekt ook naar locaties waar vluchtelingen voor een langere tijd heen kunnen. Er is een aantal plekken in beeld, maar er is nog geen keuze in gemaakt.

De gemeente roept mensen op om geen hulpgoederen naar de noodopvanglocaties te brengen. De gemeente geeft intussen aan van welk aanbod gebruikt gemaakt kan worden.