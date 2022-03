Na tien jaar denken en praten is er actie in klooster Westerhûs

Maar voordat het zover is, moet er eerst nog wel wat gebeuren. De oude locatie is bijna helemaal gestript, met uitzondering van de bielzen en het voorhuis. Naast de oude boerderij zijn de eerste fundamenten te zien van wat straks nieuwe huizen moeten zijn. De bewoners komen te wonen in tiny houses, met uitzicht over de weilanden.

Hogere prijzen

Dominee Hinne Wagenaar en bouwpastor Henk Kroes zijn blij dat de bouw nu is begonnen. Niet alleen omdat de droom nu voor hun ogen werkelijkheid wordt, maar ook omdat ze net voor de grote prijsstijgingen zijn begonnen met de bouw.

De contracten zijn getekend, en voor een groot deel nog voor een lagere prijs. Ook al was er in de zomer van 2021 ook al sprake van hogere prijzen, vertelt Wagenaar. Maar zoals het nu lijkt, kan fase 1 volledig worden gebouwd. Financieel zijn daar geen gaten meer.

Eind december moet klooster Westerhûs worden opgeleverd, om dan in 2023 de eerste bewoners een warm welkom te geven.